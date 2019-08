M. Vallo: Bratislava má byť mesto pre všetkých, ktorí sem prídu žiť

Bratislavský primátor deklaroval snahu, aby bola Bratislava hlavným mestom pre všetkých jej obyvateľov, Slovákov z rôznych kútov Slovenska, ale aj ľudí prichádzajúcich zo zahraničia.

Bratislava 7. augusta (TASR) – Primátor Bratislavy Matúš Vallo sa v stredu stretol s cudzincami žijúcimi v hlavnom meste, ktorí sú úspešní v rôznych profesiách, vedú neformálne združenia, angažujú sa v mimovládnych organizáciách alebo v mestských aktivitách. Primátor deklaroval snahu, aby bola Bratislava hlavným mestom pre všetkých jej obyvateľov, Slovákov z rôznych kútov Slovenska, ale aj ľudí prichádzajúcich zo zahraničia. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Želám si, aby mesto prijalo všetkých, ktorí chcú v ňom zapustiť korene, bez ohľadu na ich pôvod," vyhlásil Vallo. Cieľom stretnutia s cudzincami bolo poďakovať sa im za to, čo prinášajú hlavnému mestu a čím ho obohacujú. Vedenie samosprávy zároveň stretnutie vníma aj ako vyslanie jasného signálu, že Bratislava chce byť otvoreným, tolerantným a priateľským mestom voči cudzincom.



"Nastupoval som do funkcie primátora s jasnou víziou – urobiť Bratislavu otvoreným, tolerantným a priateľským mestom voči všetkým bez rozdielu, ktorí v ňom žijú, pracujú a prispievajú k jeho rozvoju. A toto je možné uskutočniť, len ak mesto a vedenie mesta bude dobre poznať všetkých jeho aktérov a ich potreby. Zároveň sa bude snažiť tieto potreby implementovať do tvorby mestských politík," priblížil Vallo.



Mesto Bratislava podľa jeho slov už podniklo prvé kroky a aktívne komunikuje s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú téme integrácie cudzincov na území Slovenska. "Želám si, aby si i všetci obyvatelia nášho mesta uvedomili bohatstvo tejto rozmanitosti a aby sme ho všetci začali využívať," podotkol bratislavský primátor.



Hlavné mesto uvádza, že cudzinci tvoria osem percent populácie Bratislavy. Tretina všetkých cudzincov žijúcich na Slovensku býva v Bratislave. Ich najčastejším pôvodom spomedzi krajín Európskej únie je najmä Česko, Nemecko, Taliansko a Francúzsko. V prípade tretích krajín je to hlavne Srbsko, Ukrajina, Rusko a Vietnam.