Vallo: Zmeny v okolí Mlynských nív a Dunajskej zvýšia bezpečnosť

Bratislava 17. júla (TASR) - Dopravné zmeny v lokalite Mlynské nivy a Dunajskej ulice prinesú kvalitnejší a hlavne bezpečnejší verejný priestor, ktorý zohľadňuje nároky chodcov, cyklistov i vodičov. Na štvrtkovom tlačovom brífingu to pri prezentácii výsledkov projektu Bezpečnejšia Dunajská a Mlynské nivy uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.Pripomenul, že riešená časť, prirodzená spojnica medzi autobusovou stanicou a historickým centrom hlavného mesta, trpela viacerými dopravnými problémami. Nebezpečné či kolízne situácie vytvárali nevyhovujúce priechody, nedokončené cykloprepojenie, odbočovanie, blokujúce autá i neúmerný tranzit Dunajskou ulicou.“ zvýraznil.Projektom mesto nadviazalo na už začatú revitalizáciu Dunajskej ulice, ktorú radnica odštartovala v roku 2022 s prioritným zámerom obmedziť tranzit a spomaliť dopravu.pripomenul bratislavský primátor.Viceprimátorka Tatiana Kratochvílová upozornila, že súbežne sa realizovalo viacero ďalších úprav.“ konkretizovala.Presuny priechodov pre chodcov do menej kolízneho priestoru s autami, opravy vozovky či chodníka sa týkali okrem Dunajskej ulice aj ulice 29. augusta a jej križovatky s Dunajskou a malými Mlynskými nivami.,“ vysvetlila Kratochvílová.Realizované zmeny ocenil aj starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov Martin Chren, poukazujúci najmä na novovytvorenú oddelenú obojsmernú cyklotrasu.,“ zvýraznil. Za veľmi dôležitý benefit tiež označil nový priechod na frekventovanej Karadžičovej ulici, ktorý zásadne zjednoduší prechod peších z autobusovej stanice do centra.V rámci projektu Bezpečnejšia Dunajská a Mlynské nivy, ktorý radnica spustila na začiatku roka, mesto iniciovalo aj diskusie s verejnosťou - rezidentmi i tými, ktorí v danej lokalite prevádzkujú svoje podnikateľské aktivity. „“ dodal Vallo.