Vallo:Hájiť verejný záujem proti rôznym individuálnym záujmom je ťažké

Bratislava 2. februára (TASR) – Primátor Bratislavy Matúš Vallo vyjadril podporu starostovi Marianky (okres Malacky) Dušanovi Statelovi, ktorý dlhodobo čelí rôznym formám zastrašovania, pričom po poslednom incidente, keď mu podpálili stajňu, sa rozhodol rezignovať.



"Hájiť verejný záujem proti rôznym individuálnym záujmom je ťažké. Majú s tým skúsenosť viacerí primátori a starostovia vrátane mňa. No podoba, v akej pocítil stret týchto záujmov starosta Marianky, je extrémna," vyhlásil Vallo. Postaviť sa takýmto záujmom a nad všetko nadradiť záujem samosprávy chce podľa bratislavského primátora niekedy odvahu a chce to aj veľkú podporu spolupracovníkov a občanov. "Mrzí ma, že starosta Dušan Statelov sa na svoju funkciu rozhodol rezignovať, ľudsky ho však úplne chápem a verím, že tieto zákerné útoky voči nemu budú do dôsledkov vyšetrené," skonštatoval Vallo.



Podporu starostovi Marianky vyjadril aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Zároveň upozornil, že ak budú metódy 90. rokov v samospráve pokračovať a páchatelia nebudú exemplárne potrestaní, čestní ľudia stratia záujem o verejnú funkciu. Klub primátorov a starostov okresu Malacky vo svojom vyhlásení uviedol, že útoky na volených predstaviteľov samospráv nepochybne súvisiacich s výkonom ich funkcií a ich snahou a presadzovanie práva a verejného záujmu, nemožno hodnotiť inak ako útoky na samotnú podstatu ústavného zriadenia a demokratického usporiadania správy vecí verejných.



Starosta Marianky Dušan Statelov sa rozhodol odstúpiť z funkcie. Rozhodnutie prišlo po opätovnom vandalskom útoku na jeho majetok, v noci zo soboty (30. 1.) na nedeľu (31. 1.) mu neznámy páchateľ podpálil konskú stajňu. Pred dvoma rokmi mu niekto úmyselne podpálil auto, polícia páchateľa doteraz nevypátrala. Statelov vtedy naznačil, že požiar môže súvisieť s jeho postojom k developerským záujmom v obci a odmietaním neregulovanej výstavby. Odstúpenie zvažoval už vtedy. Priznal, že dlhodobo čelí rôznym formám zastrašovania, rovnako tak potvrdil nezhody s niektorými obecnými poslancami, ktorí podľa neho neobhajujú verejný záujem.