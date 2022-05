Vallo:Mesto a mestský podnik neprenajímajú Slavín na politické mítingy

Bratislava 13. mája (TASR) - Mesto ani mestský podnik Marianum neprenajímajú pamätník Slavín na politické mítingy. Primátor Bratislavy Matúš Vallo to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na fámy, že mesto povoľuje alebo zakazuje politické mítingy na Slavíne a bráni niekomu uctiť si padlých.



"Zhromaždenia sa nepovoľujú, ale ohlasujú na príslušnom úrade mestskej časti, v prípade Slavína ide o Miestny úrad Staré Mesto. Keď sa už niekto rozhodne prísť proklamovať svoje politické posolstvá na Slavín, ako sa to rozhodol robiť Smer a iné ďalšie spriatelené strany, musí počítať s tým, že to vyvolá protireakciu verejnosti," skonštatoval Vallo.



Keďže Slavín je verejný priestor, mestský podnik Marianum, ktorý ho spravuje, nemôže naň zakázať prístup. "Jediné, čo môžeme z tohto titulu na ohlásených zhromaždeniach urobiť, je nepovoliť stavbu pódia a podobne. A s výnimkou oficiálnych pietnych akcií organizovaných vládou alebo samosprávou to ani nepovoľujeme," uviedol primátor.



Prípadné rozpustenie zhromaždenia pre narušovanie verejného poriadku môže podľa Valla nariadiť štátna, nie mestská polícia. "Keď sa polícia snaží dve skupiny od seba oddeliť, neznamená to, že jednej alebo druhej bráni v ich právach. Bráni len tomu, aby neprišlo k fyzickej potýčke," dodal.