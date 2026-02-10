Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vallo:Práce na sanácii svahu na Devínskej ceste budú v stredu ukončené

Na archívnej snímke primátor Bratislavy Matúš Vallo. Foto: TASR - Martin Baumann

Svah od Devínskej cesty dosahuje podľa primátora 17 metrov a „odtrhové“ zóny siahali po úroveň asfaltového chodníka.

Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Práce na sanácii skalnatého svahu na Devínskej ceste v Bratislave budú v stredu (11. 2.) ukončené. Informuje o tom na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Cez víkend bolo odstránené dočasné dopravné značenie na Devínskej ceste a inštalovaná bola oceľová stabilizačná konštrukcia, ktorá zabráni zosuvom pôdy z brala. Okrem nej bola realizovaná aj betonáž a vŕtanie kotvenia pre ochranný plot,“ približuje Vallo.

Svah od Devínskej cesty dosahuje podľa primátora 17 metrov a „odtrhové“ zóny siahali po úroveň asfaltového chodníka na ulici Nad ostrovom. Na sanáciu vrchnej časti vybudovali oporný múr, zabezpečili hydroizoláciu a odvodňovaciu rúru a položili asfaltovú vrstvu. V oboch častiach je tiež svah spevnený vloženou výstužou a vysokopevnostnou sieťou.

Výsledkom permanentnej sanácie svahu je zabezpečenie najkritickejšej časti Devínskej cesty, kde v minulosti už k zosuvom a skalným zrúteniam došlo. Navyše, umožní vybudovať aj úplne novú oddelenú cyklotrasu do Devína,“ podotýka Vallo.
