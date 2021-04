Vallo:Úprava cestovného pomôže DPB, ale aj tým, ktorí MHD jazdia denne

Bratislava 7. apríla (TASR) – Júlová zmena ceny cestovných lístkov v bratislavskej MHD pomôže Dopravnému podniku Bratislava (DPB) znížiť prehlbujúcu sa stratu a zároveň spraví verejnú dopravu lacnejšou pre tých, ktorí ju denne využívajú. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že vníma mnohé otázky na zmenu cenníka, ktorú v utorok (6. 4.) oznámili. Väčšina lístkov MHD totiž zdražie a 15-minútový prestane platiť. Výnimkou je ročný predplatný cestovný lístok, ktorý, naopak zlacnie o 25 percent, z aktuálnych 264,2 na 199 eur.



Primátor deklaruje, že zmena je výsledkom rokovaní medzi hlavným mestom, Bratislavským samosprávnym krajom, Bratislavskou integrovanou dopravou (koordinátorom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - IDS BK) a ministerstvom dopravy. "Skladba cenníka je kompromisom z pohľadu, kde ubrať a kde pridať. Je to dobrá správa pre tých, ktorí verejnou dopravou cestujú pravidelne, napríklad do práce. Aby sme to však mohli urobiť, tí, ktorí cestujú verejnou dopravou len občas a len na krátke vzdialenosti, zaplatia trochu viac," uviedol na sociálnej sieti Vallo.



Pripomenul, že ceny lístkov na MHD sa od roku 2015 nemenili a k úprave cien, akokoľvek to je nepopulárne, museli pristúpiť. "Nechceli sme, aby to bolo iba o zdražení. Po zrušení 15-minútového lístka bude síce najlacnejší jednorazový lístok stáť o 20 centov viac, ročná električenka však bude výrazne lacnejšia, až o 65 eur," skonštatoval primátor. Alternatíva by podľa neho nebola o nič príjemnejšia a znamenala by zvýšenie ceny súčasného 15-minútového lístka skoro na úroveň polhodinového, ktorý by tiež musel zdražieť. Vallo tvrdí, že výrazne lacnejšia ročná električenka motivuje ďalších, aby pre svoju pravidelnú každodennú mobilitu v hlavnom meste čo najviac využívali MHD namiesto osobného vozidla.



V bratislavskej MHD od 1. júla porastú ceny väčšiny predplatných cestovných lístkov i tých na jednu cestu. Cena 30-minútového lístka na bratislavskú MHD zostane nezmenená a za základný lístok cestujúci zaplatí 0,90 eura. Ceny v rozmedzí niekoľkých centov porastú pri papierových i elektronických lístkoch od 60 do 150 minút v zónach IDS BK tri až desať. Základný sieťový lístok (180 minút) sa má zo súčasných 3,60 zdražiť na 4,10 eura.



Ceny porastajú aj pri denných cestovných lístkoch. Základný 24-hodinový pre bratislavské mestské zóny 100 a 101 z 3,50 na štyri eurá, pri elektronickom lístku z 3,15 eura na 3,70 eura. Základný 72-hodinový má zdražieť o euro na deväť eur. Porastú aj ceny predplatných cestovných lístkov, okrem ročnej električenky. Základný sedemdňový predplatný lístok pre bratislavskú MHD vyjde na 12 eur, v súčasnosti stojí 10,40 eura. Základný mesačný (30-dňový) lístok by už nemal stáť 26,90 eura, ale 30 eur a základný 90-dňový by mal zdražieť zo 72,30 eura na 80 eur.



Keďže ročný predplatný cestovný lístok v bratislavskej MHD zlacnie, znížia sa aj ceny pri ročných lístkoch, ktoré kombinujú bratislavskú 100 a 101 zónu s regionálnymi zónami IDS BK.