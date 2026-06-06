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Valné zhromaždenie bude voliť predsedu Klubu slovenských turistov
Jediným kandidátom na predsednícky post je súčasný predseda Peter Švec.
Autor TASR
Žilina 6. júna (TASR) - Voľba predsedu Klubu slovenských turistov (KST) a možné odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa Chaty M. R. Štefánika pod Ďumbierom sú najsledovanejšími bodmi programu 29. valného zhromaždenia KST, ktoré sa v sobotu koná v Žiline. Jediným kandidátom na predsednícky post je súčasný predseda Peter Švec.
Delegáti valného zhromaždenia budú popri predsedovi voliť aj troch členov výkonného výboru, predsedu a členov klasifikačnej komisie, propagačnej komisie a učebno-metodickej komisie, ale aj predsedov a členov niekoľkých sekcií, ako napríklad pešej turistiky, lyžiarskej turistiky či cykloturistiky.
Ešte predtým by mali schváliť výročnú správu a hospodárenie KST za minulý rok. Podľa zverejnených podkladov k valnému zhromaždeniu hospodáril KST vlani so ziskom 68.763 eur pred zdanením. Celkové výnosy organizácie vlani dosiahli takmer 613.000 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2024 približne o 28.000 eur.
Prerokovanie odstúpenia od nájomnej zmluvy so súčasným nájomcom Chaty M. R. Štefánika nie je jediným majetkovým bodom v programe valného zhromaždenia. Delegáti budú hovoriť aj o dodatkoch k nájomným zmluvám na Téryho chatu a Chatu pod Rysmi o podiele na obrate, ale aj o zámere na kúpu Chaty Jahoda pod Barancom.
Delegáti valného zhromaždenia budú popri predsedovi voliť aj troch členov výkonného výboru, predsedu a členov klasifikačnej komisie, propagačnej komisie a učebno-metodickej komisie, ale aj predsedov a členov niekoľkých sekcií, ako napríklad pešej turistiky, lyžiarskej turistiky či cykloturistiky.
Ešte predtým by mali schváliť výročnú správu a hospodárenie KST za minulý rok. Podľa zverejnených podkladov k valnému zhromaždeniu hospodáril KST vlani so ziskom 68.763 eur pred zdanením. Celkové výnosy organizácie vlani dosiahli takmer 613.000 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2024 približne o 28.000 eur.
Prerokovanie odstúpenia od nájomnej zmluvy so súčasným nájomcom Chaty M. R. Štefánika nie je jediným majetkovým bodom v programe valného zhromaždenia. Delegáti budú hovoriť aj o dodatkoch k nájomným zmluvám na Téryho chatu a Chatu pod Rysmi o podiele na obrate, ale aj o zámere na kúpu Chaty Jahoda pod Barancom.