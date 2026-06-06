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Valné zhromaždenie turistov rozhodlo ukončiť nájom Chaty M.R.Štefánika
Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách bola slávnostne otvorená 9. septembra 1928. Prvým chatárom sa stal Róbert Petrla, ktorý chatu staval.
Autor TASR
Žilina 6. júna (TASR) - Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov (KST) rozhodlo o ukončení nájomnej zmluvy Chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách terajšiemu nájomcovi chaty Igorovi Fabriciusovi. Podľa predsedu KST Petra Šveca bolo dôvodom rokovania o zmluve jej porušenie nájomcom. Chata aj s pozemkom, na ktorom stojí, je vo výlučnom vlastníctve KST.
Predseda KST priblížil, že na chate bude nasledovať v podstate podobný proces, do ktorého sa pustili aj v prípade iných chát, konkrétne výmenou nájomcu na Téryho chate a na Chate pod Rysmi. „Tie kroky, ktoré sme sa rozhodli urobiť minulý rok, vyplývali z potreby chaty zrekonštruovať, zmodernizovať a vybudovať čističky odpadových vôd. Potrebujeme nájomcov dynamických a nových, ktorí sú na tieto výzvy pripravení a ktorí budú plne súčinní s majiteľmi, aby sme ich zrealizovali,“ priblížil Švec.
Na Chate M. R. Štefánika chcú pokračovať v rekonštrukcii izieb, ktorú začali minulý rok. „Postupne sa chceme dopracovať k našej vízii rozšírenia jedálne a skvalitnenia, zlepšenia a hlavne tej modernizácie služieb pre turistov, aby sa zo Štefáničky stala chata, ktorá patrí do 21. storočia,“ uzavrel.
Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách bola slávnostne otvorená 9. septembra 1928. Prvým chatárom sa stal Róbert Petrla, ktorý chatu staval.
Predseda KST priblížil, že na chate bude nasledovať v podstate podobný proces, do ktorého sa pustili aj v prípade iných chát, konkrétne výmenou nájomcu na Téryho chate a na Chate pod Rysmi. „Tie kroky, ktoré sme sa rozhodli urobiť minulý rok, vyplývali z potreby chaty zrekonštruovať, zmodernizovať a vybudovať čističky odpadových vôd. Potrebujeme nájomcov dynamických a nových, ktorí sú na tieto výzvy pripravení a ktorí budú plne súčinní s majiteľmi, aby sme ich zrealizovali,“ priblížil Švec.
Na Chate M. R. Štefánika chcú pokračovať v rekonštrukcii izieb, ktorú začali minulý rok. „Postupne sa chceme dopracovať k našej vízii rozšírenia jedálne a skvalitnenia, zlepšenia a hlavne tej modernizácie služieb pre turistov, aby sa zo Štefáničky stala chata, ktorá patrí do 21. storočia,“ uzavrel.
Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách bola slávnostne otvorená 9. septembra 1928. Prvým chatárom sa stal Róbert Petrla, ktorý chatu staval.