VANDAL: V Humennom poškodil páchateľ šesť javorov
Autor TASR
Humenné 8. mája (TASR) - V Humennom poškodil neznámy páchateľ šesť novovysadených stromov na Ševčenkovej ulici. Išlo o javory mliečne, ktoré v meste vysadili len nedávno v rámci projektu Zelená a modrá infraštruktúra. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, polícia prípad vyšetruje.
„Mestu vznikla škoda približne 830 eur,“ doplnila hovorkyňa. Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Humennom vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci.
Radnica informovala, že k poškodeniu javorov došlo v nočných hodinách zo 6. na 7. mája pri parkovisku vedľa trhoviska, pričom páchateľ stromy poškodil rovným rezom. „Aby to však nebolo hneď poznateľné, stromčeky na poškodenom mieste kmeňa oblepil páskou, aby stáli akoby bez ujmy. Silný vietor však tajné zámery zhatil a ráno ukázalo stromy v dezolátnom stave,“ uviedlo mesto. Radnica zároveň doplnila, že len náklady na nákup a výsadbu jedného stromu predstavovali 263 eur.
