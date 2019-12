ZNEUCTILI HROBY: V Námestove vandali zničili 60 pomníkov

Námestovo 17. decembra (TASR) - Židovský cintorín v Námestove zničili vandali. Desiatky pomníkov niekto pováľal a rozbil. Pre TASR to v utorok potvrdil predseda občianskeho združenia Pamätaj, ktoré sa dlhodobo usiluje o obnovu cintorína, Karol Kurtulík.



To, že cintorín je zničený, zistili aktivisti v pondelok (16. 12.). "Na mieste už mala obhliadku polícia. Pováľaných a rozbitých je 59 pomníkov. Je to hrozné. Takmer desaťročné úsilie občianskeho združenia o obnovu cintorína ľahlo popolom," povedal Kurtulík.



Po zverejnení fotografií zo spustošeného cintorína na sociálnej sieti sa začínajú ozývať dobrovoľníci, ktorí sú ochotní zúčastniť sa na obnove. "Ľudia sa pýtajú, kedy to bude a chcú pomôcť," doplnil predseda občianskeho združenia.