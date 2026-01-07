Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VANDALIZMUS NA CINTORÍNOCH: Kríž potreli biologickým materiálom

Snímka z cintorína vo Veľkom Záluží. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Polícia vo veci vedie trestné stíhanie pre trestný čin hanobenia miesta posledného odpočinku.

Autor TASR
Veľké Zálužie 7. januára (TASR) - Polícia vo Veľkom Záluží v okrese Nitra žiada občanov o pomoc pri objasnení vandalizmu na oboch miestnych cintorínoch. V decembri minulého roka doposiaľ neznámy páchateľ potrel biologickým materiálom na viacerých miestach obecný majetok na cintorínoch, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Polícia vo veci vedie trestné stíhanie pre trestný čin hanobenia miesta posledného odpočinku. Zároveň vyzýva očitých svedkov udalostí, aby sa prihlásili osobne na obvodnom oddelení Policajného zboru Veľké Zálužie alebo na telefónnom čísle 0961 573 023. Informácie môžu poskytnúť aj na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti na stránke Polícia SR - Nitriansky kraj.
