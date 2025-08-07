< sekcia Regióny
VANDALIZMUS: Správa mestskej zelene upozorňuje na opakujúce sa prípady
Len nedávno zaznamenali poškodené detské ihriská a verejné toalety v Mestskom parku v Košiciach.
Autor TASR
Košice 7. augusta (TASR) - Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach upozorňuje na opakujúce sa prípady vandalizmu. Verejnosť vyzýva na zodpovednosť a v prípade, že je svedkom vandalizmu, aby to nahlásila príslušným orgánom. SMsZ o tom informuje o tom na sociálnej sieti.
Pripomína, že len nedávno zaznamenali poškodené detské ihriská a verejné toalety v Mestskom parku. „S poľutovaním však musíme konštatovať, že podobné prípady pokračujú - v posledných dňoch evidujeme opätovné poškodenie verejných toaliet, tri poškodené stojany na pitnú vodu a zlomenú lavičku,“ uvádza SMsZ.
Podľa nej takéto konanie zvyšuje finančné náklady mesta na opravy a údržbu, a zároveň negatívne ovplyvňuje dostupnosť a kvalitu verejných služieb pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Košíc.
