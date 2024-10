Variabilná plocha v Steel Aréne prináša aj možnosť zvýšiť kapacitu

Košice 18. októbra (TASR) - Vďaka variabilite hracej plochy zrekonštruovanej Steel arény v Košiciach možno zvýšiť jej kapacitu, čo je predpokladom na to, aby hostila veľké podujatia. V súvislosti s piatkovým oficiálnym otvorením haly to pre TASR uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček.



"Máme najväčšiu plochu pravdepodobne minimálne v strednej Európe, je to 61 krát 30 metrov," spresnil s tým, že po menších úpravách možno zmeniť rozmery na štandardy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) aj NHL. "To znamená, že okolo ľadovej plochy nám vznikne dostatok miesta na to, aby sme do budúcna mohli zvýšiť kapacitu štadióna niekde až na 10.000 návštevníkov," dodal.



Divákom piatkového zápasu medzi domácim HC Košice a Slovanom Bratislava prostredníctvom informačnej kocky nad ľadovou plochou pripomínajú aj nedávnu rekonštrukciu, ktorej cieľom bolo priniesť úsporu. Pohybovať by sa mala nad 30 percentami.



"To, čo chceme fanúšikom odkázať, je, že možno vidia len opravené toalety a niektoré drobnosti, ale nevidia to, čo nám prinesie najviac peňazí," vysvetlil s tým, že úsporu prináša vynovená strojovňa, respektíve technologické zázemie.



Obnova Steel Arény za viac ako 5,7 milióna eur bez DPH sa začala v úvode mája. Išlo o najväčšiu investíciu do tejto multifunkčnej haly od jej otvorenia v roku 2006, pričom cieľom bolo znížiť jej energetickú náročnosť. Zrekonštruovaná hala získala kolaudačné rozhodnutie 4. októbra. Na financovaní jej modernizácie sa sumou päť miliónov eur podieľal Fond na podporu športu. Zvyšných viac ako 700.000 eur poskytlo občianske združenie Košická aréna, ktoré Steel Arénu prevádzkuje. Vlastníkmi podielov sú mesto Košice, Slovenský olympijský a športový výbor a súkromné osoby.