Varujú pred vytváraním samozvaných občianskych hliadok v Košiciach
Štátna aj mestská polícia si v Košiciach riadne plnia svoje úlohy vrátane oblasti bezpečnosti. Ubezpečili o tom na tlačovej konferencii.
Autor TASR
Košice 22. septembra (TASR) - Štátna aj mestská polícia si v Košiciach riadne plnia svoje úlohy vrátane oblasti bezpečnosti. Ubezpečili o tom na tlačovej konferencii v Košiciach predstavitelia vedenia košickej krajskej polície, mestskej polície (MsP) aj mesta. Zároveň varovali pred vytváraním samozvaných tzv. občianskych hliadok na sídliskách.
„Všetky úlohy, ktoré sú na nás kladené, si plníme riadne v zákonnom čase, všetky oznámenia, ktoré prichádzajú od občanov, preverujeme,“ povedal riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Štefan Mulik. Situáciu v meste a kraji označil za stabilizovanú. „Chcem deklarovať, že sily, ktoré máme, sú v dostatočnom množstve alebo správne využívané na to, aby sme situáciu v rámci kraja zvládli,“ povedal.
Upozornil, že tzv. občianske hliadky nemajú oporu v zákone a pri ich činnosti môže dôjsť aj k priestupku či trestnému činu. „Kompetencie, ktoré majú príslušníci Policajného zboru či Mestskej polície Košice, nie je možné preniesť a nahradiť iniciatívne vytvorenými občianskymi hliadkami bez predchádzajúcej odbornej pripravenosti a profesionálnej koordinácie. Táto iniciatíva nemá právny rámec, a preto nemôže suplovať štátne orgány či orgány samosprávy," uviedol Mulik.
Snahou je podľa neho dostať do ulíc čím viac policajtov. Pripustil podstav v PZ s tým, že ide o celoslovenský problém. Táto situácia by sa však mala v nasledujúcom období náborom nových policajtov zlepšiť. „Ja verím, že do konca roka sa nám podarí prijať do Policajného zboru aspoň 100 ľudí,“ skonštatoval. Vyzdvihol pritom spoluprácu s MsP aj občanmi pri objasňovaní trestnej činnosti.
Riaditeľ Okresného riaditeľstva (OR) PZ v Košiciach Štefan Szalontai uviedol, že na košickom Sídlisku Ťahanovce zrejme boli spúšťačom snahy o civilné hliadky dve medializované znásilnenia. „V daných veciach prebieha vyšetrovanie, skúmajú sa rôzne veci, takže si myslím, že ani toto by nemalo byť dôvodom na vznik takýchto hliadok alebo zgrupovania osôb,“ povedal. Zdôraznil, že prioritnou úlohou PZ je ochrana života, zdravia a majetku osôb, a polícia vie v prípade potreby presunúť voľné hliadky.
Košický primátor Jaroslav Polaček vyzdvihol nadštandardnú spoluprácu medzi vedením mesta a krajského a okresného riaditeľstva PZ. Občania podľa neho nemajú dôvod obávať sa o svoju bezpečnosť. „Chcem zdôrazniť, že Košice sú bezpečným mestom. Nie je dôvod na to, aby obyvatelia strácali nádej alebo sa iným spôsobom organizovali. Musíme sa ohradiť voči takýmto aktivitám a vyzývame aj starostov, aby ich nepodnecovali,“ povedal. Poukázal na spoločné preventívno-bezpečnostné opatrenia. „Uvedomujeme si, že nám aj vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu pribúdajú počty asociálov,“ skonštatoval s tým, že podľa nedávneho sčítania bezdomovcov je v Košiciach 2021 ľudí bez domova, ale len 151 ľudí z nich žije na ulici. „Sú ľudia, ktorí môžu u iných vzbudzovať nedôveru, no je otázne, či sa práve toho má občan báť. Na to tu práve máme bezpečnostné zložky, ktoré na takéto situácie reagujú a riešia ich,“ skonštatoval.
Podľa policajných štatistík počty majetkových, násilných či ekonomických trestných činov v Košiciach pritom v posledných dvoch rokoch postupne klesajú. „V Košiciach je bezpečnostná situácia stabilná a pod stálou kontrolou. Od januára do septembra tohto roka evidujeme 19.139 priestupkov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sme zaznamenali 22.386 priestupkov, čo je pokles o 17 percent. Počet priestupkov, ktorými sa príslušníci MsP v tomto roku zaoberali, má klesajúcu tendenciu,“ uviedol náčelník košickej MsP Slavomír Pavelčák.
V súčasnosti má MsP Košice 242 policajtov v priamom výkone služby a ďalší sa pripravujú vo výcvikovom kurze pre kadetov. Mestské zastupiteľstvo nedávno zvýšilo rozpočet MsP na budúci rok o pol milióna eur. „To nám umožní prijať zhruba 15 nových príslušníkov a zvýšiť tak ich stavy,“ uviedol náčelník MsP.
