Starosta obce Važec: Opatrenia v osade boli prísne dodržiavané

Važec 22. marca (TASR) – Obec Važec v okrese Liptovský Mikuláš už nemusí kontrolovať dodržiavanie karantény u obyvateľov tamojšej rómskej osady. Vyplýva to z minulotýždňovej vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Podľa starostu Važca Milana Lištiaka sa obyvatelia osady k situácii postavili zodpovedne a nezaznamenali takmer žiadne problémy. Zdôraznil, že pohyb osôb v období kritickej epidemiologickej situácie v obci kontrolovala polícia.



"Obec vypracovala zoznamy osôb a ich úzkych kontaktov. Policajti monitorovali pohyb osôb denne od 7.00 do 22.00 h. Obyvatelia, ktorí ostali v karanténe, mali možnosť využiť nákup potravín a doručenia nákupu až pred dom cez službu, ktorú im ponúkla obec. Karanténne opatrenia v rómskej osade boli prísne dodržiavané," zhodnotil Lištiak pre TASR.



Epidemiologická situácia vo Važci sa podľa starostu zlepšila. "Najhoršie obdobie, vysoký počet pozitívnych občanov, máme za sebou. Situácia bola nepriaznivá koncom januára a na prelome januára a februára. Dvakrát zasadal krízový štáb obce aj Okresného úradu Liptovský Mikuláš, situácia bola riešená okamžite," konkretizoval starosta.



Vo Važci pravidelne každých sedem dní zabezpečujú testovanie na ochorenie COVID–19. Starosta uviedol, že obyvatelia túto možnosť využívajú, nakoľko nemusia cestovať na testovanie do miest. Samospráva chce v záujme obyvateľov aj naďalej ponúkať možnosť testovania antigénovými testami.