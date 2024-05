Leteckí záchranári v akcii: Pri autonehode pri Važci pomáhali žene

Važec/Poprad 22. mája (TASR) - Posádka leteckých záchranárov z Popradu pomáhala v stredu predpoludním 47-ročnej žene, ktorá sa zranila pri nehode v obci Važec v okrese Liptovský Mikuláš. Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková informovala, že auto pri nehode narazilo do pevnej prekážky.



Pri náraze utrpela spolujazdkyňa vážny úraz hlavy. "Lekár bol z paluby priamo k nehode vysadený navijakom. Po vyslobodení pacientky z vozidla si ju lekár prevzal do svojej starostlivosti. Na mieste jej doplnil ďalšie ošetrenie a vzhľadom na závažné poranenia ju uviedol do umelého spánku," uviedla Hopjaková.



Vozidlom záchrannej zdravotnej služby ju previezli k vrtuľníku, ktorý pristál na najbližšej vhodnej ploche. Po preložení na palubu pacientku v kritickom stave na umelej pľúcnej ventilácii letecky previezli do nemocnice v Poprade.