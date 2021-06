Vážením odpadu sa znížila jeho produkcia o 20 percent, tvrdí Kosit

Ilustračná snímka Foto: TASR - Diana Semanová

Košice 24. júna (TASR) - Obce, ktoré využívajú službu Férové váženie viac než rok, vykazujú pokles objemu vyprodukovaného odpadu v priemere o 20 percent. Pre TASR to za spoločnosť Kosit uviedla Slavomíra Brzová s tým, že na východnom Slovensku ju poskytujú viac než 20 samosprávam. Viaceré sa zhodujú, že množstvový zber má zmysel, ak sa vážia všetky komodity.Zavedenie množstvového zberu má ľudí motivovať k zodpovednejšiemu nakladaniu s odpadmi a vyššej miere ich triedenia. Služba Férové váženie spočíva v tom, že je na zberných nádobách domácností umiestnený čip a na zberovom vozidle zas čítacie zariadenie a dynamická váha.vysvetlila Brzová s tým, že obce tak môžu získať podrobné údaje o produkcii odpadu na svojom území a na základe toho môžu nastavovať poplatky pre domácnosti.V obci Kostoľany nad Hornádom v okrese Košice-okolie začali s čipovaním zberných nádob asi pred mesiacom.povedal pre TASR starosta Anton Medvec. Ak by sa platby určovali len na základe množstva zmesového odpadu, podľa neho by hrozilo, že občania by hľadali iné spôsoby, ako sa ho zbaviť.doplnil.Množstvový zber nie je novinkou v obci Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou. V roku 2019 tu zaviedli vlastný elektronický systém.povedal pre TASR starosta Ján Fenčák s tým, že evidovali aj množstvo vyprodukovaného triedeného odpadu. Po zavedení smart technológie v rámci služby Férové váženie opäť zaznamenali pokles množstva zmesového odpadu a zároveň mierny nárast toho triedeného.povedal.V obci najnovšie zaviedli aj tzv. odpadové konto domácnosti.dodal Fenčák.