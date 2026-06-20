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Väzenská stráž: Požiar vo väznici v Košiciach - Šaci založil odsúdený
Pri zásahu asistovala aj polícia, ktorá miesto udalosti zabezpečila, aby sa zamedzilo vstupu nepovolaných osôb.
Autor TASR
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Košice - Šaca 20. júna (TASR) - Požiar vo väznici v Košiciach - Šaci založil odsúdený. Pre TASR to potvrdila vedúca kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Dominika Gubáňová. Incident sa stal v sobotu ráno, pričom do nemocnice museli previezť troch mužov, ďalšieho ošetrili na mieste.
„V ranných hodinách došlo k vzniku požiaru v ubytovacích priestoroch pre odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca, ktorý bol založený odsúdeným. Vďaka okamžitej reakcii príslušníkov zboru sa prostredníctvom hasiacich prístrojov podarilo zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu,“ uviedla Gubáňová. Privolaní hasiči oheň následne zlikvidovali.
Vzhľadom na zadymenie objektu a intoxikáciu zúčastnených privolali aj záchrannú zdravotnú službu (ZZS). Hovorkyňa Operačného strediska ZZS Petra Klimešová pre TASR potvrdila, že do nemocnice v Košiciach po prvotnom ošetrení transportovali troch mužov. „Ide o 27-ročného a 32-ročného muža, ktorí sa nadýchali splodín horenia, a 42-ročného muža s problémami s dýchaním a popáleninami hornej končatiny. Na mieste bol ošetrený 32-ročný pacient nadýchaný splodín horenia,“ dodala hovorkyňa.
Pri zásahu asistovala aj polícia, ktorá miesto udalosti zabezpečila, aby sa zamedzilo vstupu nepovolaných osôb. „Po evakuovaní a odvetraní priestorov bola situácia stabilizovaná. O mimoriadnej udalosti bol vyrozumený prokurátor vykonávajúci dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave,“ dodala Gubáňová s tým, že okolnosti a následky tejto udalosti sú predmetom ďalšieho prešetrovania.
„V ranných hodinách došlo k vzniku požiaru v ubytovacích priestoroch pre odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca, ktorý bol založený odsúdeným. Vďaka okamžitej reakcii príslušníkov zboru sa prostredníctvom hasiacich prístrojov podarilo zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu,“ uviedla Gubáňová. Privolaní hasiči oheň následne zlikvidovali.
Vzhľadom na zadymenie objektu a intoxikáciu zúčastnených privolali aj záchrannú zdravotnú službu (ZZS). Hovorkyňa Operačného strediska ZZS Petra Klimešová pre TASR potvrdila, že do nemocnice v Košiciach po prvotnom ošetrení transportovali troch mužov. „Ide o 27-ročného a 32-ročného muža, ktorí sa nadýchali splodín horenia, a 42-ročného muža s problémami s dýchaním a popáleninami hornej končatiny. Na mieste bol ošetrený 32-ročný pacient nadýchaný splodín horenia,“ dodala hovorkyňa.
Pri zásahu asistovala aj polícia, ktorá miesto udalosti zabezpečila, aby sa zamedzilo vstupu nepovolaných osôb. „Po evakuovaní a odvetraní priestorov bola situácia stabilizovaná. O mimoriadnej udalosti bol vyrozumený prokurátor vykonávajúci dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave,“ dodala Gubáňová s tým, že okolnosti a následky tejto udalosti sú predmetom ďalšieho prešetrovania.