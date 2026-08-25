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VÁŽNA DOPRAVNÁ NEHODA: Maloletý chlapec utrpel zranenie hlavy

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Leteckí záchranári si malého pacienta prevzali do svojej starostlivosti na miestnom ihrisku od posádky rýchlej lekárskej pomoci.

Autor TASR
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Dolný Kubín 25. augusta (TASR) - Leteckí záchranári zo Žiliny v pondelok (24. 8.) zasahovali pri dopravnej nehode v Dolnom Kubíne, kde osobné vozidlo zrazilo maloletého chlapca, ktorý utrpel poranenie hlavy. Informovala o tom letecká záchranná služba Air Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.

Leteckí záchranári si malého pacienta prevzali do svojej starostlivosti na miestnom ihrisku od posádky rýchlej lekárskej pomoci. „Lekárka ho na mieste vyšetrila, poskytla mu potrebné ošetrenie a podala liečbu. Následne bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a letecky transportovaný do Univerzitnej nemocnice v Martine,“ opísali leteckí záchranári.

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