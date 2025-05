VÁŽNA DOPRAVNÁ NEHODA: Museli zasahovať aj leteckí záchranári

Kuklov 18. mája (TASR) - Leteckí záchranári leteli v sobotu (17. 5.) vo večerných hodinách do obce Kuklov v okrese Senica. Zasahovali pri vážnej dopravnej nehode motorového vozidla, v ktorom sa nachádzali tri osoby, informovala letecká záchranná služba Air - Transport Europe.



Po neodkladnom vzlete a pristátí vrtuľníka v blízkosti nehody si posádka leteckých záchranárov prevzala do svojej starostlivosti 23-ročného vodiča s najťažšími zraneniami. Muž bol pri vedomí, utrpel však vážny úraz hrudníka. Záchranári mu na mieste poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie. Po stabilizácii zdravotného stavu bol letecky transportovaný do Fakultnej nemocnice v Skalici.