VÁŽNA NEHODA: V okrese Sabinov zahynul človek, šiesti sú zranení

Ražňany 26. júla (TASR) - Pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa v sobotu dopoludnia stala pri obci Ražňany v okrese Sabinov, zahynul jeden človek a ďalších šesť sa zranilo. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR na sociálnej sieti informovalo, že podľa prvotných informácií tam auto narazilo do stromu. Medzi zranenými sú aj deti.



Operátori tiesňovej linky 155 vyslali k nehode štyri pozemné ambulancie a záchranársky vrtuľník. „Na mieste je minimálne sedem zranených, z toho je niekoľko maloletých osôb,“ uviedli záchranári.



Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR potvrdil, že na mieste nehody zahynul vodič auta, ktoré narazilo do stromu. Ďalšieho zraneného previezol vrtuľník do nemocnice. Rozsah zranení ďalších účastníkov nehody nespresnil.



Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti spresnilo, že nehodu neprežil 63-ročný vodič. Z dôvodu odstraňovania následkov nehody je cesta III/3179 medzi obcami Ostrovany a Ražňany plne uzavretá. Polícia uviedla, že vodič zraneniam podľahol na mieste. „Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. O sprejazdnení cesty budeme včas informovať,“ dodala polícia.