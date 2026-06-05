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VÁŽNA NEHODA: Auto sa zrazilo s motocyklom, hlásia zranenia
Vodič motocykla utrpel vážne zranenia, ktoré si vyžiadali jeho letecký prevoz do nemocnice.
Autor TASR,aktualizované
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Trstená 5. júna (TASR) - Polícia v piatok poobede dokumentuje vážnu dopravnú nehodu na ceste číslo I/59 v Trstenej v okrese Tvrdošín, pri ktorej došlo k stretu osobného motorového vozidla a motocykla. Vodič motocykla utrpel vážne zranenia, ktoré si vyžiadali jeho letecký prevoz do nemocnice. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Vodič osobného motorového vozidla sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „Cesta je momentálne prejazdná v jednom jazdnom pruhu. Žiadame o rešpektovanie pokynov policajtov na mieste,“ upozornila polícia.
Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport-Europe (ATE) Zuzana Hopjaková TASR informovala, že posádka leteckých záchranárov si na futbalovom ihrisku prevzala od posádky rýchlej lekárskej pomoci 25-ročného motocyklistu, ktorý pri zrážke s osobným vozidlom utrpel vážne poranenia viacerých častí tela. „Po doplnení liečby bol preložený na palubu vrtuľníka. S diagnózou polytrauma bol letecky transportovaný do nemocnice v Martine,“ spresnila Hopjaková.
Vodič osobného motorového vozidla sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „Cesta je momentálne prejazdná v jednom jazdnom pruhu. Žiadame o rešpektovanie pokynov policajtov na mieste,“ upozornila polícia.
Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport-Europe (ATE) Zuzana Hopjaková TASR informovala, že posádka leteckých záchranárov si na futbalovom ihrisku prevzala od posádky rýchlej lekárskej pomoci 25-ročného motocyklistu, ktorý pri zrážke s osobným vozidlom utrpel vážne poranenia viacerých častí tela. „Po doplnení liečby bol preložený na palubu vrtuľníka. S diagnózou polytrauma bol letecky transportovaný do nemocnice v Martine,“ spresnila Hopjaková.