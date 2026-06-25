< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA AUTOBUSU S AUTOM: Cesta v Oravskom Podzámku je uzavretá
Žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov. Zvýšte v danom úseku opatrnosť, upozornili policajti.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dolný Kubín 25. júna (TASR) - V Oravskom Podzámku v okrese Dolný Kubín havaroval autobus s osobným autom. Úsek cesty I/78 z Oravského Podzámku smerom na horský priechod Príslop je neprejazdný. Informujú o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline a Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline.
„Žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov. Zvýšte v danom úseku opatrnosť,“ upozornili policajti. Úsek môžu vodiči obísť cez mesto Tvrdošín.
„Žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov. Zvýšte v danom úseku opatrnosť,“ upozornili policajti. Úsek môžu vodiči obísť cez mesto Tvrdošín.