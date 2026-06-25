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VÁŽNA NEHODA AUTOBUSU S AUTOM: Cesta v Oravskom Podzámku je uzavretá

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov. Zvýšte v danom úseku opatrnosť, upozornili policajti.

Autor TASR
,aktualizované 
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Dolný Kubín 25. júna (TASR) - V Oravskom Podzámku v okrese Dolný Kubín havaroval autobus s osobným autom. Úsek cesty I/78 z Oravského Podzámku smerom na horský priechod Príslop je neprejazdný. Informujú o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline a Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline.

Žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov. Zvýšte v danom úseku opatrnosť,“ upozornili policajti. Úsek môžu vodiči obísť cez mesto Tvrdošín.




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