VÁŽNA NEHODA: Cestu cez Donovaly uzavreli

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Banskobystrický kraj

K dopravnej nehode došlo v klesaní z Donovál smerom do Liptovskej Osady.

Autor TASR
,aktualizované 
Donovaly 3. novembra (TASR) - Cesta I/59, vedúca cez horský priechod Donovaly, je obojsmerne uzavretá. V úseku došlo k vážnej dopravnej nehode. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K dopravnej nehode došlo v klesaní z Donovál smerom do Liptovskej Osady. Na mieste sa zrazil kamión s dodávkou a zasahujú tu všetky záchranné zložky.

„Na mieste je spustené svetelné dopravné značenie. Na odstránení následkov nehody sa pracuje,“ uviedla na sociálnej sieti Banskobystrická regionálna správa ciest.
