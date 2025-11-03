< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA: Cestu cez Donovaly uzavreli
K dopravnej nehode došlo v klesaní z Donovál smerom do Liptovskej Osady.
Autor TASR,aktualizované
Donovaly 3. novembra (TASR) - Cesta I/59, vedúca cez horský priechod Donovaly, je obojsmerne uzavretá. V úseku došlo k vážnej dopravnej nehode. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K dopravnej nehode došlo v klesaní z Donovál smerom do Liptovskej Osady. Na mieste sa zrazil kamión s dodávkou a zasahujú tu všetky záchranné zložky.
„Na mieste je spustené svetelné dopravné značenie. Na odstránení následkov nehody sa pracuje,“ uviedla na sociálnej sieti Banskobystrická regionálna správa ciest.
