VÁŽNA NEHODA: Cestu medzi Jablonicou a Senicou uzavreli

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Senica 29. mája (TASR) - Na hlavnom ťahu medzi Jablonicou a Senicou sa stala v piatok vážna dopravná nehoda viacerých vozidiel. Aktuálne je cesta úplne uzavretá. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

„Na mieste sa nachádzajú aj zranené osoby, pričom tam smeruje aj záchranársky vrtuľník,“ ozrejmila polícia. Obchádzka vedie cez obce Osuské a Prietrž.
