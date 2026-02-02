Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÁŽNA NEHODA: Diaľnica D1 pri Sučanoch v smere na Žilinu je uzavretá

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Premávka je v smere na Martin odklonená po ceste I/18.

Autor TASR
Martin 2. decembra (TASR) - Na severnej časti diaľnice D1 pri Sučanoch v okrese Martin sa v pondelok ráno stala vážna dopravná nehoda. Diaľnica je v smere na Žilinu uzavretá. Premávka je v smere na Martin odklonená po ceste I/18. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline o tom informuje na sociálnej sieti.

Zelená vlna STVR spresnila, že k nehode došlo na 221. kilometri. Obchádzka vedie od začiatku diaľničného úseku po ceste I/18 popri Turanoch cez Sučany a motoristi sa môžu napojiť na diaľnicu D1 pred Martinom po ceste R3.

Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková pre TASR uviedla, že polícia v súvislosti s dopravnou nehodou, ktorá sa stala na diaľnici D1, nebude poskytovať žiadne informácie z dôvodu citlivosti prípadu a z úcty k pozostalým.

