VÁŽNA NEHODA: Dievčatko po zrážke letecky previezli do nemocnice

Michalovce 9. marca (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala v piatok (7. 3.) popoludní v Michalovciach. Vodičovi do cesty vbehlo deväťročné miestne dievča, zrážke už zabrániť nedokázal. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová pre TASR potvrdila, že nehoda sa stala na Sobraneckej ceste I/19.



Hovorkyňa uviedla, že vozidlo viedol 56-ročný vodič z okresu Sobrance. "Podľa doterajších zistení vodič viedol vozidlo v smere od mesta Sobrance, kde mu do jazdnej dráhy vbehla maloletá chodkyňa, ktorá narazila do pravej strany idúceho motorového vozidla," dodala s tým, že dievča po zrážke letecky transportovali do košickej nemocnice. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela ľahké zranenia s predpokladanou dobou liečenia do šesť týždňov.



Vodiča na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom a negatívny bol aj orientačný test na drogy. Vodič a jeho spolujazdkyňa sa pri dopravnej nehode nezranili. "Na vozidle vznikla škoda predbežne zhruba 500 eur. Bližšie okolnosti, presná príčina vzniku dopravnej nehody a miera zavinenia jej účastníkov je predmetom objasňovania. Vzhľadom na to, že na mieste udalosti sa zhromaždil väčší počet ľudí, policajné hliadky dohliadali na verejný poriadok, k jeho narušeniu nedošlo," uzavrela Mésarová.