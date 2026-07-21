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VÁŽNA NEHODA: Došlo k nej v smere z Ružomberka na Dolný Kubín

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov, upozornila polícia.

Autor TASR
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Jasenová 21. júla (TASR) - Na ceste I/59 pri obci Jasenová (okres Dolný Kubín) v smere z Ružomberka na Dolný Kubín došlo v utorok večer k vážnej dopravnej nehode. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„V danom úseku zvýšte opatrnosť. Žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov,“ upozornila polícia.

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