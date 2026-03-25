VÁŽNA NEHODA: Medzi Barcou a Valalikmi je uzavretá cesta
Vodičov polícia žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov na mieste a zvolili si alternatívnu trasu.
Autor TASR
Valaliky 25. marca (TASR) - Na ceste medzi košickou mestskou časťou Barca a obcou Valaliky došlo k vážnej dopravnej nehode osobného a nákladného vozidla. Úsek je uzavretý. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa prvotných informácií ide o čelnú zrážku, pričom vodič osobného vozidla zostal vo vozidle zakliesnený. Na mieste zasahujú záchranné zložky, udalosť je v štádiu šetrenia,“ uvádza.
Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov na mieste a zvolili si alternatívnu trasu.
