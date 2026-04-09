VÁŽNA NEHODA: Medzi Starou Ľubovňou a Hniezdnym sa zrazili dve autá
Jeden z vodičov pri nehode utrpel vážne zranenia.
Autor TASR
Hniezdne 9. apríla (TASR) - Medzi Starou Ľubovňou a Hniezdnym sa vo štvrtok krátko pred 15.00 h stala vážna dopravná nehoda. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že na mieste sa zrazili dve osobné autá a cesta je momentálne neprejazdná.
„Jeden z vodičov pri nehode utrpel vážne zranenia, záchranné zložky sú na mieste, polícia vykonáva potrebné procesné úkony,“ uviedla Ligdayová. Bližšie informácie podľa nej nateraz nie je možné poskytnúť.
