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VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je neprejazdná

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Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj﻿

Uzatvorený úsek diaľnice možno obísť cez Liptovský Mikuláš.

Autor TASR
,aktualizované 
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Liptovský Mikuláš 10. júna (TASR) - Na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere na Poprad došlo k vážnej dopravnej nehode. Cesta je neprejazdná. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline.

„Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich policajtov,“ uvádza polícia.

Zelená vlna STVR spresňuje, že k nehode došlo na kilometri 273,5. Uzatvorený úsek diaľnice možno obísť cez Liptovský Mikuláš.
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