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VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je neprejazdná
Uzatvorený úsek diaľnice možno obísť cez Liptovský Mikuláš.
Autor TASR,aktualizované
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Liptovský Mikuláš 10. júna (TASR) - Na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere na Poprad došlo k vážnej dopravnej nehode. Cesta je neprejazdná. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline.
„Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich policajtov,“ uvádza polícia.
Zelená vlna STVR spresňuje, že k nehode došlo na kilometri 273,5. Uzatvorený úsek diaľnice možno obísť cez Liptovský Mikuláš.
„Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich policajtov,“ uvádza polícia.
Zelená vlna STVR spresňuje, že k nehode došlo na kilometri 273,5. Uzatvorený úsek diaľnice možno obísť cez Liptovský Mikuláš.