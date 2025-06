VÁŽNA NEHODA NA D1: Pri vjazde do Bratislavy sa zrazilo viacero áut

Bratislava 18. júna (TASR) - Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca sa v pravom jazdnom pruhu zrazilo viacero áut. Zdržanie je 50 minút. Na obchádzkovej trase po starej Seneckej ceste treba počítať s 20-minútovým zdržaním. Informuje o tom Zelená vlna STVR.



Vodiči si postoja 20 minút aj v kolóne na bratislavskej D2 smerom zo Stupavy do Petržalky. S desaťminútovým zdržaním treba počítať na vjazde do Bratislavy po D2 smerom z Malaciek.