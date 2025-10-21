Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÁŽNA NEHODA: Kamión narazil do auta, zranili sa traja ľudia

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Trnavský kraj

Policajti podrobili vodičov dychovým skúškam s negatívnymi výsledkami.

Autor TASR
Trnava 21. októbra (TASR) - Trnavskí diaľniční policajti vyšetrujú vážnu dopravnú nehodu, ktorá sa stala v nedeľu (19. 10.) podvečer na diaľnici D1 v smere na Bratislavu. Do odstaveného osobného auta narazil kamión. Tri osoby sa zranili. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

„K dopravnej nehode malo dôjsť tesne po tom, ako malo osobné auto s tromi poľskými mužmi zastaviť v pravom jazdnom pruhu kvôli technickej poruche. Vodič stihol iba zapnúť výstražné svetlá, keď do nich zozadu narazil ukrajinský kamión s návesom. Obe vozidlá odhodilo vpravo mimo cesty,“ priblížila polícia.

Zranili sa všetci traja muži z osobného auta, pričom jeden zo spolujazdcov mal utrpieť vážne zranenia. Policajti podrobili oboch vodičov dychovým skúškam s negatívnymi výsledkami. „Presné príčiny ako aj okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania,“ dodali policajti.

Apelujú na vodičov, aby vozidlo v prípade poruchy čo najrýchlejšie označili a čo najskôr sa snažili dostať do bezpečia za zvodidlá alebo aspoň do bezpečnej vzdialenosti od vozidla. Zároveň apelujú na vodičov, aby sa pri jazde plne venovali vedeniu vozidla a dodržiavali dostatočnú vzdialenosť.
