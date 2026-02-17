< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA: Na Liptove sa zrazil kamión s autobusom, hlásia zranenia
Na miesto bolo vyslaných 16 príslušníkov HaZZ z Ružomberka, Martina i Banskej Bystrice s ôsmimi kusmi techniky.
Autor TASR
Liptovská Osada 17. februára (TASR) - V Liptovskej Osade v okrese Ružomberok došlo v utorok na ceste I/59 v skorých ranných hodinách k dopravnej nehode kamióna s autobusom. Nehoda si vyžiadala aj zranenia niekoľkých osôb. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
