VÁŽNA NEHODA NA ORAVE: Zranili sa tri osoby
Zasahujúci príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Dolnom Kubíne poskytli zraneným osobám prvú pomoc.
Autor TASR
Dolný Kubín 9. januára (TASR) - Dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel na ceste I/59 v katastri obce Medzibrodie nad Oravou v okrese Dolný Kubín si vo štvrtok (8. 1.) vyžiadala zranenia troch osôb. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Zasahujúci príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Dolnom Kubíne poskytli zraneným osobám prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby,“ uviedli hasiči.
