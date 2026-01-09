Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÁŽNA NEHODA NA ORAVE: Zranili sa tri osoby

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Zasahujúci príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Dolnom Kubíne poskytli zraneným osobám prvú pomoc.

Autor TASR
Dolný Kubín 9. januára (TASR) - Dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel na ceste I/59 v katastri obce Medzibrodie nad Oravou v okrese Dolný Kubín si vo štvrtok (8. 1.) vyžiadala zranenia troch osôb. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Zasahujúci príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Dolnom Kubíne poskytli zraneným osobám prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby,“ uviedli hasiči.
