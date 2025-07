VÁŽNA NEHODA: Opitý muž narazil do plota

Riečka 11. júla (TASR) - V obci Riečka v okrese Rimavská Sobota došlo v piatok k dopravnej nehode, pri ktorej 40-ročný vodič nabúral do plota rodinného domu. Muž jazdil pod vplyvom alkoholu, pri zrážke utrpel ťažké zranenia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K dopravnej nehode v Riečke došlo v piatok v skorých ranných hodinách. „Podľa doposiaľ zistených informácií 40-ročný vodič osobného auta BMW zišiel za doposiaľ presne nezistených okolností mimo cestu a následne narazil do oplotenia rodinného domu,“ priblížila polícia.



Muž zostal po zrážke do plota zakliesnený vo vozidle. Pri dychovej skúške nafúkal viac ako 0,8 promile alkoholu. Z miesta nehody bol prevezený do nemocnice. „Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečby viac ako 42 dní,“ uviedla polícia s tým, že dopravná nehoda je naďalej v štádiu objasňovania.