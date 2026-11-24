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VÁŽNA NEHODA: Po zrážke s autom v Povine skončil chodec v nemocnici
V súvislosti s touto nehodou upozornila peších účastníkov cestnej premávky na dodržiavanie bezpečnostných zásad.
Autor TASR
Povina 24. novembra (TASR) - Zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocnice utrpel v utorok ráno chodec, ktorého zrazilo osobné auto na ceste I/11 v katastri obce Povina (okres Kysucké Nové Mesto). Na sociálnej sieti o tom informovala žilinská krajská polícia.
Doplnila, že chodec mal prechádzať cez vozovku mimo riadne vyznačeného priechodu pre chodcov v tmavom oblečení a bez reflexných prvkov. „Chodec utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Vodič sa na mieste podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia.
V súvislosti s touto nehodou upozornila peších účastníkov cestnej premávky na dodržiavanie bezpečnostných zásad. „Cestu prechádzajte na priechodoch pre chodcov a pred vstupom na vozovku sa vždy presvedčte, že je to bezpečné. Buďte viditeľní, používajte reflexné prvky a nepoužívajte mobil ani slúchadlá pri prechádzaní cez cestu,“ vyzvala polícia.
Doplnila, že chodec mal prechádzať cez vozovku mimo riadne vyznačeného priechodu pre chodcov v tmavom oblečení a bez reflexných prvkov. „Chodec utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Vodič sa na mieste podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia.
V súvislosti s touto nehodou upozornila peších účastníkov cestnej premávky na dodržiavanie bezpečnostných zásad. „Cestu prechádzajte na priechodoch pre chodcov a pred vstupom na vozovku sa vždy presvedčte, že je to bezpečné. Buďte viditeľní, používajte reflexné prvky a nepoužívajte mobil ani slúchadlá pri prechádzaní cez cestu,“ vyzvala polícia.