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VÁŽNA NEHODA PRI BREZNE: Zranili sa traja ľudia
Pacient s ťažkými poraneniami bol odovzdaný posádke leteckých záchranárov a transportovaný na urgentný príjem Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
Autor TASR,aktualizované
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Brezno 29. júla (TASR) - Pri dopravnej nehode motorového vozidla a dvoch motoriek, ktorá si vyžiadala troch zranených, zasahovala v stredu breznianska posádka rýchlej lekárskej pomoci (RLP). K udalosti došlo v lokalite Zbojská na ceste prvej triedy v smere do Brezna. Informovala o tom na sociálnej sieti Záchranná zdravotná služba (ZZS) Nemocnice s poliklinikou (NsP) Brezno.
„Na mieste sa nachádzali traja účastníci dopravnej nehody. Všetkým bola poskytnutá prednemocničná zdravotná starostlivosť. Pacient s ťažkými poraneniami bol odovzdaný posádke leteckých záchranárov a transportovaný na urgentný príjem Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pacienta so stredne ťažkými poraneniami posádka RLP previezla na urgentný príjem NsP Brezno. Zranenia tretieho účastníka dopravnej nehody si nevyžadovali ošetrenie v zdravotníckom zariadení,“ uviedla ZZS NsP Brezno.
Ako spresnila banskobystrická krajská polícia, podľa doterajších informácií malo dôjsť k nehode z dôvodu, že sa vodička plne nevenovala vedeniu motorového vozidla a prešla do protismeru.
„Kým 58-ročná vodička vozidla Volkswagen Passat utrpela len povrchové rany, tak obaja motocyklisti utrpeli vážne zranenia. Zdravotný stav 40-ročného motocyklistu poľskej národnosti si vyžiadal prevoz vrtuľníkom a 40-ročnú Poľku previezla sanitka do nemocnice v Brezne,“ doplnila polícia s tým, že požitie alkoholu bolo u všetkých účastníkov dopravnej nehody vylúčené. Všetky bližšie okolnosti nehody sú predmetom jej ďalšieho objasňovania.
K nehode došlo na ceste I/72 nad Pohronskou Polhorou v smere na Tisovec, do odletu vrtuľníka bola neprejazdná. Aktuálne je premávka regulovaná a čoskoro má byť cesta plne prejazdná.
„Na mieste sa nachádzali traja účastníci dopravnej nehody. Všetkým bola poskytnutá prednemocničná zdravotná starostlivosť. Pacient s ťažkými poraneniami bol odovzdaný posádke leteckých záchranárov a transportovaný na urgentný príjem Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pacienta so stredne ťažkými poraneniami posádka RLP previezla na urgentný príjem NsP Brezno. Zranenia tretieho účastníka dopravnej nehody si nevyžadovali ošetrenie v zdravotníckom zariadení,“ uviedla ZZS NsP Brezno.
Ako spresnila banskobystrická krajská polícia, podľa doterajších informácií malo dôjsť k nehode z dôvodu, že sa vodička plne nevenovala vedeniu motorového vozidla a prešla do protismeru.
„Kým 58-ročná vodička vozidla Volkswagen Passat utrpela len povrchové rany, tak obaja motocyklisti utrpeli vážne zranenia. Zdravotný stav 40-ročného motocyklistu poľskej národnosti si vyžiadal prevoz vrtuľníkom a 40-ročnú Poľku previezla sanitka do nemocnice v Brezne,“ doplnila polícia s tým, že požitie alkoholu bolo u všetkých účastníkov dopravnej nehody vylúčené. Všetky bližšie okolnosti nehody sú predmetom jej ďalšieho objasňovania.
K nehode došlo na ceste I/72 nad Pohronskou Polhorou v smere na Tisovec, do odletu vrtuľníka bola neprejazdná. Aktuálne je premávka regulovaná a čoskoro má byť cesta plne prejazdná.