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VÁŽNA NEHODA PRI DOLNEJ STREHOVEJ: Mladík nafúkal viac ako promile
Mladý vodič po nehode nafúkal viac ako promile alkoholu, na mieste mu zadržali vodičský preukaz. Nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania.
Autor TASR
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Dolná Strehová 14. novembra (TASR) - Pri obci Dolná Strehová v okrese Veľký Krtíš došlo v sobotu k vážnej dopravnej nehode. Auto, ktoré viedol 17-ročný mladík, po šmyku havarovalo, na mieste sa zranili tri osoby. Vodičovi po nehode v dychu namerali viac ako promile alkoholu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K dopravnej nehode došlo na ceste medzi priehradou Ľuboreč a Dolnou Strehovou v skorých ranných hodinách. Mladý vodič podľa polície pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam dostal šmyk.
„S autom prešiel mimo cesty a pravou zadnou časťou vozidla narazil do telekomunikačného betónového stĺpa. Vozidlo po náraze odhodilo smerom na trávnatú plochu mimo cesty, kde ho viackrát otočilo okolo vlastnej osi,“ priblížila polícia.
Vo vozidle sa v čase nehody nachádzali aj dvaja spolujazdci, 18-ročný muž sediaci na prednom sedadle utrpel ľahšie zranenia. Vodič bol na mieste jednorazovo ošetrený, 17-ročný mladík sediaci na zadnom sedadle sa zranil ťažko. „Jeho zranenia si vyžiadali prevoz do banskobystrickej nemocnice, kde bol vo vážnom, život ohrozujúcom stave hospitalizovaný,“ doplnila polícia.
Mladý vodič po nehode nafúkal viac ako promile alkoholu, na mieste mu zadržali vodičský preukaz. Nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania.
K dopravnej nehode došlo na ceste medzi priehradou Ľuboreč a Dolnou Strehovou v skorých ranných hodinách. Mladý vodič podľa polície pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam dostal šmyk.
„S autom prešiel mimo cesty a pravou zadnou časťou vozidla narazil do telekomunikačného betónového stĺpa. Vozidlo po náraze odhodilo smerom na trávnatú plochu mimo cesty, kde ho viackrát otočilo okolo vlastnej osi,“ priblížila polícia.
Vo vozidle sa v čase nehody nachádzali aj dvaja spolujazdci, 18-ročný muž sediaci na prednom sedadle utrpel ľahšie zranenia. Vodič bol na mieste jednorazovo ošetrený, 17-ročný mladík sediaci na zadnom sedadle sa zranil ťažko. „Jeho zranenia si vyžiadali prevoz do banskobystrickej nemocnice, kde bol vo vážnom, život ohrozujúcom stave hospitalizovaný,“ doplnila polícia.
Mladý vodič po nehode nafúkal viac ako promile alkoholu, na mieste mu zadržali vodičský preukaz. Nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania.