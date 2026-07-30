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VÁŽNA NEHODA PRI GBELOCH: Zasahovať musel aj vrtuľník
Vodič jazdil vo vozidle smerom od obce Kopčany na mesto Gbely, keď pri prejazde pravotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť a spôsob jazdy situácii v cestnej premávke.
Autor TASR
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Gbely 30. júla (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala v stredu (29. 7.) na ceste medzi obcou Kopčany a mestom Gbely v okrese Skalica. Pri nehode utrpel zranenia 22-ročný vodič osobného auta, ktorého do nemocnice transportovali leteckí záchranári. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Vodič jazdil vo vozidle smerom od obce Kopčany na mesto Gbely, keď pri prejazde pravotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť a spôsob jazdy situácii v cestnej premávke a s autom zišiel vpravo mimo cesty. „Narazil do svahu a stromu a nakoniec skončil prevrátený na streche. Podľa slov vodiča mu mala pred auto náhle vbehnúť srna. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ ozrejmila.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje vodičov na zvýšené riziko stretu so zverou, a to nielen vo večerných hodinách, ale i počas dňa. „Rizikovými oblasťami sú najmä cesty vedúce cez les, medzi poľami alebo pri vodných tokoch. Zvýšte preto pozornosť, buďte mimoriadne opatrní, predvídajte a sledujte situáciu nielen na ceste, ale aj v jej blízkosti. Práve predvídavosť je najlepšou prevenciou pred zrážkou so zverou,“ zdôraznila.
V tejto súvislosti platí podľa polície nepísané pravidlo, že ak vyjde na cestu jeden kus, takmer určite budú za ním nasledovať ďalšie. „Ak zviera zbadáte včas, nikdy ho neoslepujte blikaním či diaľkovými svetlami. Mohli by ste ho vyľakať a situáciu ešte zhoršiť. Radšej zastavte auto a trúbte. Ak sa už zviera dostane na vozovku, nesnažte sa mu vyhnúť vo vysokých rýchlostiach. Následky šmyku totiž môžu byť oveľa horšie ako samotná zrážka so zvieraťom,“ dodala.
Vodič jazdil vo vozidle smerom od obce Kopčany na mesto Gbely, keď pri prejazde pravotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť a spôsob jazdy situácii v cestnej premávke a s autom zišiel vpravo mimo cesty. „Narazil do svahu a stromu a nakoniec skončil prevrátený na streche. Podľa slov vodiča mu mala pred auto náhle vbehnúť srna. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ ozrejmila.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje vodičov na zvýšené riziko stretu so zverou, a to nielen vo večerných hodinách, ale i počas dňa. „Rizikovými oblasťami sú najmä cesty vedúce cez les, medzi poľami alebo pri vodných tokoch. Zvýšte preto pozornosť, buďte mimoriadne opatrní, predvídajte a sledujte situáciu nielen na ceste, ale aj v jej blízkosti. Práve predvídavosť je najlepšou prevenciou pred zrážkou so zverou,“ zdôraznila.
V tejto súvislosti platí podľa polície nepísané pravidlo, že ak vyjde na cestu jeden kus, takmer určite budú za ním nasledovať ďalšie. „Ak zviera zbadáte včas, nikdy ho neoslepujte blikaním či diaľkovými svetlami. Mohli by ste ho vyľakať a situáciu ešte zhoršiť. Radšej zastavte auto a trúbte. Ak sa už zviera dostane na vozovku, nesnažte sa mu vyhnúť vo vysokých rýchlostiach. Následky šmyku totiž môžu byť oveľa horšie ako samotná zrážka so zvieraťom,“ dodala.