VÁŽNA NEHODA: Pri Kechneci sa zrazilo nákladné s osobným autom
Cestu uzavreli.
Autor TASR,aktualizované
Kechnec 9. decembra (TASR) - Na križovatke cesty I/17 a odbočky na čerpaciu stanicu pri obci Kechnec v okrese Košice-okolie došlo k zrážke osobného a nákladného vozidla. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, cesta je uzavretá v oboch smeroch. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vo vozidle sa nachádzalo aj dieťa, ktoré je aktuálne pri vedomí a v starostlivosti záchranárov,“ uviedla polícia. Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov a počítali so zdržaním.
