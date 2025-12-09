Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. december 2025Meniny má Izabela
< sekcia Regióny

VÁŽNA NEHODA: Pri Kechneci sa zrazilo nákladné s osobným autom

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

Cestu uzavreli.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kechnec 9. decembra (TASR) - Na križovatke cesty I/17 a odbočky na čerpaciu stanicu pri obci Kechnec v okrese Košice-okolie došlo k zrážke osobného a nákladného vozidla. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, cesta je uzavretá v oboch smeroch. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Vo vozidle sa nachádzalo aj dieťa, ktoré je aktuálne pri vedomí a v starostlivosti záchranárov,“ uviedla polícia. Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov a počítali so zdržaním.
.

Neprehliadnite

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci

STREĽBA V NÁKUPNOM CENTRE: Tínedžer pálil z brokovnice

Týždenník: Omyl pána prezidenta