VÁŽNA NEHODA PRI KOŠICIACH:Autobus narazil do stromu, hlásia zranených

Miesto nehody. Foto: Polícia

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

Autor TASR
Mokrance 7. novembra (TASR) - Na ceste medzi obcami Mokrance a Čečejovce v okrese Košice-okolie narazil autobus do stromu. Zranilo sa viacero osôb. Doprava je v danom úseku obmedzená. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Podľa prvotných informácií sa v čase nehody v autobuse nachádzalo približne 15 osôb, z ktorých viaceré utrpeli zranenia,“ uviedla polícia. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, pri nehode aktuálne zasahuje sedem hasičov zo staníc Moldava nad Bodvou a Košice s troma kusmi techniky. Evidujú 13 ľahko zranených osôb a dve osoby odmietli ošetrenie. „Evakuačným autobusom HaZZ bolo osem zranených osôb prevezených na ďalšie ošetrenie,“ doplnil Bálint.
