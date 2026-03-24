Utorok 24. marec 2026Meniny má Gabriel
VÁŽNA NEHODA PRI MEDZEVE: Čelne sa zrazili dve autá

.
Miesto nehody. Foto: Polícia

Autor TASR
,aktualizované 
Medzev 24. marca (TASR) - Medzi Medzevom a obcou Jasov v okrese Košice-okolie došlo na ceste II/548 k čelnej zrážke dvoch osobných áut. Obaja vodiči po náraze zostali zakliesnení vo vozidlách, boli však pri vedomí. Na mieste zasahujú záchranné zložky, pričom na miesto smeruje aj záchranársky vrtuľník. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že úsek je dočasne uzatvorený.

Podľa doterajších informácií sa medzi Medzevom a časťou Počkaj v obci Jasov zrazili vozidlá zn. VW Golf a Hyundai. „Vodiči, ktorí sa nachádzajú v tomto úseku, musia rátať so zdržaním. Ostatným odporúčame zvoliť si alternatívnu trasu,“ uviedla polícia.

Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
.

