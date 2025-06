VÁŽNA NEHODA PRI MYJAVE: Vodič sa ťažko zranil

Krajné 24. júna (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala v pondelok (23. 6.) na ceste tretej triedy za obcou Krajné v smere do mesta Myjava. Dôsledkom dopravnej nehody 33-ročný vodič utrpel vážne zranenia a bol hospitalizovaný v nemocnici. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.



„Z doposiaľ nezistených príčin prešiel na rovnom úseku do protismeru, kde ľavou prednou časťou vozidla narazil do oproti jazdiaceho nákladného motorového vozidla,“ priblížila s tým, že na mieste dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky.



U vodiča nákladného vozidla boli vykonané dychová skúška aj orientačná skúška na zistenie alkoholu a omamných a psychotropných látok, ktoré skončili negatívne. „Vzhľadom na rozsah zranení 33-ročný vodič nebol na mieste podrobený dychovej skúške. Na zistenie prítomnosti alkoholu, prípadne iných návykových látok v jeho organizme, mu bol odobratý biologický materiál,“ doplnila Klenková.



Na mieste sa nachádzal aj znalec z odboru cestnej dopravy. Polícia nehodu zadokumentovala. „Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala.