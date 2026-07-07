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TRAGICKÁ NEHODA PRI POPRADE: O život prišiel vodič kamióna

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová potvrdila, že kamión skončil mimo vozovky.

Autor TASR
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Poprad 7. júla (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri tragickej dopravnej nehode nákladného motorového vozidla na diaľnici D1 pred zjazdom na Spišský Štvrtok v smere do Levoče. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove.

Pri nehode prišiel o život vodič kamióna. „Osoba je privalená, kamión sa prekladá,“ spresnil pre TASR operačný dôstojník KR HaZZ s tým, že na mieste sú siedmi hasiči so štyrmi kusmi techniky.

Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová potvrdila, že kamión skončil mimo vozovky.
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