VÁŽNA NEHODA PRI POPRADE:Po zrážke autobusu s autom hlásia 7 zranených

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Na mieste sú všetky záchranné zložky vrátane piatich príslušníkov HaZZ z Popradu s jedným kusom techniky.

Autor TASR
Poprad 14. novembra (TASR) - Piatková nehoda autobusu a osobného auta, ku ktorej došlo popoludní na ceste I/18 pri Poprade, si vyžiadala sedem zranených. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Na mieste sú všetky záchranné zložky vrátane piatich príslušníkov HaZZ z Popradu s jedným kusom techniky.
