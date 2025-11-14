< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA PRI POPRADE:Po zrážke autobusu s autom hlásia 7 zranených
Na mieste sú všetky záchranné zložky vrátane piatich príslušníkov HaZZ z Popradu s jedným kusom techniky.
Autor TASR
Poprad 14. novembra (TASR) - Piatková nehoda autobusu a osobného auta, ku ktorej došlo popoludní na ceste I/18 pri Poprade, si vyžiadala sedem zranených. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
