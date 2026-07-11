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VÁŽNA NEHODA: Pri Senici zasahujú záchranné zložky vrátane vrtuľníka

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Podľa predbežných informácií sa mali čelne zraziť dve vozidlá.

Autor TASR
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Cerová 11. júla (TASR) - Polícia aktuálne dokumentuje dopravnú nehodu dvoch áut na ceste druhej triedy medzi obcami Cerová a Prievaly v okrese Senica. Cesta je neprejazdná, obchádzka vedie cez Bielu horu a obec Buková. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

„Vodičov žiadame, aby rešpektovali pokyny polície a odporúčame sa úseku vyhnúť,“ zdôraznila polícia. Podľa predbežných informácií sa mali čelne zraziť dve vozidlá. Na mieste zasahujú záchranné zložky vrátane vrtuľníka.

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