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VÁŽNA NEHODA PRI TREBIŠOVE: Auto skončilo na streche, cestu uzavreli

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Podľa doterajších zistení mala nehoda súvisieť s predchádzaním.

Autor TASR
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Sečovce 22. júna (TASR) - V úseku medzi Sečovcami a Novým Ruskovom v okrese Trebišov došlo k dopravnej nehode, cesta je aktuálne neprejazdná. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že z miesta nehody bolo do okolitých nemocníc prevezených viacero účastníkov. Podľa predbežných informácií sú bez vážnych vonkajších zranení a mimo ohrozenia života.

Došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel, pričom obe skončili prevrátené na streche. Dychové skúšky u vodičov boli s negatívnym výsledkom. Podľa doterajších zistení mala nehoda súvisieť s predchádzaním,“ spresňuje polícia.

Presné okolnosti nehody, ako aj rozsah zranení policajti naďalej zisťujú. Vodičov zároveň žiadajú, aby rešpektovali pokyny polície a zvýšili opatrnosť.

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