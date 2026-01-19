Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 19. január 2026Meniny má Drahomíra a Mário
< sekcia Regióny

VÁŽNA NEHODA: Pri Zemplínskej Teplici došlo uzavreli cestu

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

Vo vozidle ostal zakliesnený vodič, starší muž, ktorému museli na pomoc prísť záchranné zložky. Na mieste zasahovali hasiči, policajné hliadky a privolaný bol aj záchranársky vrtuľník.

Autor TASR
Zemplínska Teplica 19. januára (TASR) - Približne 500 metrov pred obcou Zemplínska Teplica v okrese Trebišov došlo v pondelok dopoludnia k vážnej dopravnej nehode. Osobné motorové vozidlo skončilo mimo cesty. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, cesta smerom na obec Slanec je v tomto úseku uzavretá.

Vo vozidle ostal zakliesnený vodič, starší muž, ktorému museli na pomoc prísť záchranné zložky. Na mieste zasahovali hasiči, policajné hliadky a privolaný bol aj záchranársky vrtuľník.

„Vodičov žiadame, aby využili alternatívne trasy a rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek,“ dodala polícia.

.

Neprehliadnite

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

OTESTUJTE SA: Viete, akým záľubám sa venujú títo ľudia?

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily