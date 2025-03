VÁŽNA NEHODA: Pri zrážke áut pri obci Odorín sa zranili traja ľudia

Odorín 3. marca (TASR) - Pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa v pondelok ráno stala pri obci Odorín na Spiši, sa zranili traja ľudia. Jednu maloletú osobu musel do nemocnice previesť vrtuľník. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová pre TASR potvrdila, že krátko pred 7.00 h sa v smere od Spišskej Novej vsi čelne zrazili dve autá.



"Podľa prvotných informácií z miesta dopravnej nehody vodič vozidla značky Škoda pravdepodobne z dôvodu mikrospánku prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa čelne zrazil s oprotiidúcim vozidlom značky Peugeot, v ktorom sa viezli dve osoby. Maloletá spolujazdkyňa po nehode ostala zakliesnená vo vozidle," uviedla Ivanová.



Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková uviedla, že na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník z Popradu. "Posádka si po pristátí vedľa vozovky prevzala do svojej starostlivosti maloletú pacientku, ktorá bola po ošetrení preložená na palubu a v stabilizovanom stave, pri vedomí letecky s početnými poraneniami prevezená na Kliniku úrazovej chirurgie v Košiciach," uviedla s tým, že ostatní účastníci nehody ostali v starostlivosti pozemných záchranárov. Rozsah ich zranení nateraz podľa Ivanovej nie je známy.



"Dychová skúška prítomnosť alkoholu ani u vodiča ani vodičky nepotvrdila. Úsek cesty bol počas dokumentovania dopravnej nehody uzavretý a dopravu v tomto úseku riadili policajti. Neskôr púšťali dopravu striedavo v jednom jazdnom pruhu až do úplného odstránenia havarovaných áut z cesty," dodala policajná hovorkyňa. Presné okolnosti vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.